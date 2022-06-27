В Семее пытались снести историческое здание вопреки запрету акимата

В Семее предположительный владелец здания бывшего зооветинститута 1844 года постройки в третий раз попытался снести строение. Акимат Абайской области утверждает, что попытку сноса остановили, однако причину и заказчика этих работ выявить не удалось, сообщает Радио Азаттык .

В пресс-службе акимата Абайской области сообщили, что 23 июня было выпущено постановление «Об отмене решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (сносу строений)» от 20 июня 2022 года.

Председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов сообщил, что часть стены строения со стороны проспекта Шакарима уже разрушили бульдозером. Он первым заметил третью по счету попытку сноса здания, и заявил о своем намерении наблюдать за особняком вместе с жителями.

«Наверное, президенту придется писать, потому что город не справляется, — видимо, что-то не так. Разрушается еще очередное здание по улице Уранхаева — Жамакаева, тоже красивое здание конца 19 века, добротное, с арками, тоже ломают его. И дело не в возрасте постройки, и мы даже уже не хотим говорить кто был в этом доме, просто ради архитектурного облика все это делаем», — сказал Сасанов.

В постановлении, которое было направлено акиматом предположительному заказчику сноса, сказано, что снос здания невозможен из-за «проведения работ по внесению объекта в список памятников истории города Семей». В документе также отмечено, что контроль за исполнением приказа осуществляет руководитель отдела архитектуры

11 июня 2022 сообщалось о второй попытке сноса здания. Тогда владелец утверждал, что получил разрешение на снос, однако в акимате это опровергли.

Ранее Власть писала о бывшем купеческом особняке, а позднее здании бывшего зооветинститута, реставрации которого и добавления в список памятников архитектуры жители Семея пытаются добиться уже несколько лет. В здании в разное время размещались женская гимназия, партийная школа, политехникум и эвакогоспиталь, а с 1950 года - зооветеринарный институт. В 1986 году в здании произошел пожар, после которого целыми остались только каменные стены. В акимате Семея жителям не раз обещали провести реконструкцию особняка, этот вопрос часто поднимался на отчетных встречах акима с населением.