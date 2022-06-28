Только 6% госуслуг в Казахстане оказываются проактивно и полностью автоматизированы – Мусин

В Казахстане 93% государственных услуг доступны онлайн, однако некоторым государственным органам необходимо совершенствовать эту работу. Например, только 6% услуг оказываются проактивно, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Он также заявил, что многие услуги могут быть недоступны из-за проблем с информационными системами.

«В настоящее время 93% государственных услуг доступны онлайн, но некоторым госорганам еще предстоит совершенствовать эту работу. На основе этой новой инициативы мы внедряем усовершенствованную метрику автоматизации. Это показало, что количество проактивных и полностью автоматизированных услуг, то есть услуг, создаваемых без человеческого фактора, составляет 6%. Необходимо активизировать работу по внедрению проактивных услуг и другим госорганам. Проведенный министерством анализ показал, что большая часть государственных услуг, то есть количество услуг, создаваемых человеческим фактором, составляет около 85%. Это очень большой показатель», - заявил Мусин.

Министр считает, что госорганам необходимо активно участвовать в увеличении количества электронных услуг, создаваемых без человеческого фактора. В этой связион попросил премьер-министра поручить госорганам пересмотреть свои бизнес-процессы и довести до 50% полностью автоматизированных электронных услуг. Кроме того, подчеркнул Мусин, «многие услуги будут недоступны из-за проблем с информационными системами госорганов».

«Таким образом, госорганам необходимо до конца года снизить сбои в работе информационных систем и обеспечить доступность всех электронных услуг», - добавил глава ведомства.