Еще ряд документов в сфере госрегистрации переведут в электронный формат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования».

«Законопроект направлен на цифровую трансформацию госуправления, обеспечение равнозначности и расширение сферы электронных документов. Законопроектом предусмотрено внедрение единой архитектуры цифровых платформ, дальнейшая цифровизация функций госорганов в госуправлении, улучшение сервиса цифровых документов, совершенствование управления данными, перевод в электронный формат свидетельств в сфере госрегистрации, актов гражданского состояния, повышение доступа сельского населения к госуслугам посредством создания цифровых точек, усиление информационной безопасности», - сказал сенатор Сагындык Лукпанов.

Как отмечается в заключении комитета сената, в закон внесен ряд изменений и дополнений в части перевода в электронный формат свидетельств в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, брак и др.). В частности, свидетельство, справка о государственной регистрации актов гражданского состояния, будут выдаваться как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

Кроме того, по изменениям, вносимым в закон «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, государственная перерегистрация, регистрация прекращения деятельности юридического лица, учетная регистрация филиала (представительства) юридического лица, регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления. При этом заявление нужно будет подавать через портал «электронного правительства» и иных объектов информатизации, которые определит министерство юстиции.

В закон «О связи» вводится административная ответственность оператора связи за невыполнение обязательств по обеспечению услугами связи населенных пунктов и за неиспользование радиочастотного спектра в течение одного года.