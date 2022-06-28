78 законов принял парламент во второй сессии – Ашимбаев

Во второй сессии седьмого созыва парламент Казахстана принял 78 законов, направил в центральные государственные органы около 140 запросов и провел 30 круглых столов. Такие итоги деятельности подвел во вторник в ходе пленарного заседания сената спикер палаты Маулен Ашимбаев.

«Всего во время второй сессии парламент совместно с правительством принял 78 законов. Они были посвящены реализации поручений президента, национальных проектов и государственных программ. Особое внимание в законотворческой деятельности было уделено вопросам защиты прав человека, социального обеспечения граждан. Есть законы, предусматривающие совершенствование системы госуправления, дальнейшее развитие нашей экономики и усиление безопасности страны», - сказал Ашимбаев.

Он также отметил, что особое внимание в ходе сессии было уделено своевременному законодательному обеспечению комплекса мероприятий общественно-политических инициатив, направленных на повышение благосостояния граждан, приняты нормы, призванные устранить социальное неравенство в обществе. И для этого сенаторы использовали право инициировать законопроекты. В частности, если во время первой сессии они инициировали 7 законопроектов, то в этой – 18.

Кроме того, депутаты провели 2 парламентских слушания, 4 правительственных часа, около 30 круглых столов. Постоянные комитеты организовали более 10 выездных заседаний в регионах, провели более 500 встреч с жителями в регионах, в том числе в отдаленных селах, направили около 140 депутатских запросов в государственные органы.