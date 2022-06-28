Саткалиев объявил об IPO «КазМунайГаза»

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев сегодня в рамках V конференции Astana Finance Days объявил о проведении IPO национальной компании «КазМунайГаз» в этом году, сообщается на сайте фонда.

По информации «Самрук-Казына», первичное размещение акций КМГ будет на площадках AIX и KASE. Для этих целей фондом совместно с нацкомпанией привлечены ведущие казахстанские инвестиционные банки. При этом фонд планирует сделать IPO доступным для всех жителей Казахстана, а также охватить максимальное количество розничных и институциональных инвесторов.

«В целях вовлечения широких слоев населения, мы планируем использование цифровой инфраструктуры “Казпочты”, бирж и брокеров. К примеру, можно будет купить акции, не выходя из дома, используя мобильные приложения, а для отдаленных регионов – воспользоваться услугами отделений “Казпочты”», - отметил Саткалиев.

Он пригласил всех казахстанцев принять участие в приобретении акций ведущей нефтегазовой национальной компании страны.

НК «КазМунайГаз» − нефтегазовая компания, представляющая на этом рынке интересы Республики Казахстан. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг. Ее первичное размещение должно было состояться во втором квартале 2020 года, однако было отложено из-за наблюдающейся волатильности на рынках.

