Строительство развязки на аэропортовском кольце закончится в декабре – Досаев

На проспекте Рыскулова и улице Ержанова построят два надземных перехода
Строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт – Бухтарминская в Алматы (на месте аэропортовского кольца) будет завершено в декабре этого года, об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.
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