Строительство развязки на аэропортовском кольце закончится в декабре – Досаев

Строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт – Бухтарминская в Алматы (на месте аэропортовского кольца) будет завершено в декабре этого года, об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.

«В декабре 2022 года будет завершено строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт – Бухтарминская. В рамках безопасного пересечения пешеходами магистрального участка проспекте Рыскулова и ЖД пути по улице Ержанова в сентябре текущего года будут получены госэкспертизы по строительству 2-х надземных переходов. Работы по ним начнутся в I квартале 2023 года», – рассказал Досаев.

В Турксибском районе также будут отремонтированы 17 из 47 улиц без дорожного покрытия, построены 5 км тротуаров по семи улицам. Укладка асфальта улиц в микрорайонах «Кайрат» и «Альмерек» будет произведена после строительства сетей водоснабжения, то есть в 2023-2024 году.