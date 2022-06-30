430 военнослужащих направит Казахстан в составе миротворческих миссий ООН в африканские страны

Казахстан направит 430 военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН в Центрально-Африканской Республике, Республике Конго, Мали и Ливане. Соответствующее представление президента рассмотрели в четверг на совместном заседании палат парламента депутаты и поддержали это решение.

«В соответствии с подпунктом 5 статьи 53 Конституции РК вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил, совокупной численностью порядка 430 военнослужащих, для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике, во-вторых, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в-третьих, в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и в миссии временные силы ООН в Ливане», - зачитал представление президента министр обороны Руслан Жаксылыков.

Он объяснил, что последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получения практического опыта практического опыта противодействия современным угрозам.

«В этом контексте считаю целесообразным расширить участие ВС РК в миротворческих миссиях ООН. В соответствии с главой 7 устава ООН в Центрально-Африканской Республике, Республике Конго и Мали. Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН – пехотные, медицинские, разведовательные, инженерные подразделения и подразделения военной полиции», - отметил министр обороны.

Он подчеркнул, что полученный передовой опыт будет использоваться для совершенствования боевой подготовки казахстанских вооруженных сил и выработки предложений по их дальнейшему развитию.

В целом с 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д'Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года – 520 казахстанских военнослужащих в миссии «временные силы ООН в Ливане» в составе миротворческого подразделения. На сегодняшний день в миссиях ООН в Западной Сахаре и «временные силы в Ливане» проходят службу 6 и 9 казахстанских военнослужащих соответственно.