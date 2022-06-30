Акимат Алматы объявит конкурс на должность руководителя управления здравоохранения

Ранее эту должность занимал Нариман Табынбаев
Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Турксибского района заявил, что акимат города объявит конкурс на должность руководителя управления здравоохранения.
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