Ранее эту должность занимал Нариман Табынбаев
Акимат Алматы объявит конкурс на должность руководителя управления здравоохранения
Фото Данияра Муссирова

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Турксибского района заявил, что акимат города объявит конкурс на должность руководителя управления здравоохранения.

«У нас будет объявлен конкурс на должность руководителя управления здравоохранения Алматы», – сказал Досаев.

Условия конкурса в акимате еще не сообщили.

С должности руководителя управления здравоохранения Алматы 20 июня был освобожден Нариман Табынбаев, он проработал на ней два года. Табынбаев перешел на позицию главного врача центральной городской клинической больницы.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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