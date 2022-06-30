Акимат Алматы объявит конкурс на должность руководителя управления здравоохранения

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Турксибского района заявил, что акимат города объявит конкурс на должность руководителя управления здравоохранения.

«У нас будет объявлен конкурс на должность руководителя управления здравоохранения Алматы», – сказал Досаев.

Условия конкурса в акимате еще не сообщили.

С должности руководителя управления здравоохранения Алматы 20 июня был освобожден Нариман Табынбаев, он проработал на ней два года. Табынбаев перешел на позицию главного врача центральной городской клинической больницы.