КТЖ обещает расторгнуть договор с компанией Алии Назарбаевой к концу лета

В национальной компании «Казахстан темир жолы» заверяют, что уже заключили соглашение о расторжении договора с компанией Instant Payments, которая принадлежит Алие Назарбаевой и занимается оформлением и продажей электронных железнодорожных билетов. Однако окончательное расторжение произойдет после того, как будет поведен тендер и найден новый поставщик, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента по продажам и работе с клиентами КТЖ Ерлан Жимайлов.

«Мы проводим работу (по расторжению – В.) с февраля, процедуру согласования. 18 марта у нас заключено соглашение о расторжении договора (с Instant Payments – В.). Уже подписано двумя сторонами, но с оговоркой, так как это производственный момент, нам необходимо плавно перейти, чтобы в перевозках не было сбоев в системе. Чтобы у пассажиров была возможность приобретать билеты непрерывно. На сегодня мы проводим процедуру согласования нового типового договора и документации открытого тендера», - рассказал Жимайлов.

Он напомнил, что КТЖ использует правила закупок, утвержденные фондом «Самрук-Казына». Поэтому на сегодня проводятся процедуры согласования типового договора, затем договор должен быть утвержден. После – еще 45 дней он должен висеть на сайте, чтобы желающие смогли ознакомиться с ним и принять участие в открытом тендере, после – пройдет сам тендер. Таким образом, в КТЖ ожидают провести тендер к концу лета.