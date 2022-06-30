Вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» вызвал вспышку заболеваемости
В Алматы ожидается поставка 10 тыс. доз Pfizer
Фото Данияра Мусирова

В Алматы ожидается поставка дополнительных 10 тыс. доз вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции, сообщается в пресс-релизе департамента санитарно-эпидемиологического контроля города. В городе наблюдается вспышка COVID-19, вызванная вариантом вируса «Стелс-Омикрон».

«В 64 прививочных пунктах, которые проводят вакцинацию по городу, в наличии имеется вакцина QazVak – 124 453 дозы, "Синофарм" Vero Cell – 185 112 доз. Вакцина "Комирнати" ("Пфайзер") в наличии 6 123 дозы, ожидается дополнительная поставка порядка 10 000 доз. На сегодняшний день город обеспечен достаточным количеством вакцин для проведения вакцинации горожан», – говорится в сообщении.

Согласно данным СЭС, от одного больного COVID-19 в Алматы заражено два человека. Большинство из 458 заболевших не были вакцинированы или ревакцинированы. В матрице оценки министерства здравоохранения об эпидемиологической ситуации коронавируса город находится в «зеленой» зоне, так как до 29 июня этого года зарегистрировано 497 случаев заражения коронавирусом. Но сохраняется вероятность перехода Алматы в «желтую зону».

«Вполне возможно, что если нынешними темпами продолжится заболеваемость COVID-19, то Алматы скоро перейдет в "желтую" зону матрицы оценки министерства здравоохранения об эпидемиологической ситуации коронавируса (вынуждая применять определенные ограничения), когда показатель на 100 тыс. жителей достигнет 25,0», – сообщили в СЭС.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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