НПЗ предлагают закупать нефть напрямую у недропользователей

На очередном заседании комиссии по демонополизации экономики агентство по защите и развитию конкуренции предложило реформировать сферу торговли нефти и газа, услуг гражданской авиации и другие, сообщила пресс-служба правительства в пятницу.

«В целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами и др», - указывается в сообщении.

Кроме того, правительство рассмотрело вопросы внедрения биржевых торгов товарным газом и принятия правил доступа к нему недропользователей, что «обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу».

Согласно сообщению правительства, на заседании также рассмотрены меры по демонополизации рынков услуг гражданской авиации, общественного транспорта и финансового рынка.

Премьер поддержал «предложения по увеличению доли биржевых торгов авиатопливом с 10% до 20%, увеличения срока действия в аэропортах режима Открытого неба с 3 до 5 лет, внедрения системы перевода текущих счетов клиентов между банками внутри страны и стандарты открытых банковских программных интерфейсов (Open Banking и Open API)», указывается в сообщении.

«Кроме того, на заседании были обсуждены предложения по демонополизации рынков электроэнергии, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок», - отмечается также в сообщении. При этом в нем не приводится деталей планируемой демонополизации в этих сферах и ее возможных сроков.