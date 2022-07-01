Но в будущем планируются «некоторые мероприятия», сообщила Гиният
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Министр здравоохранения не видит необходимости возвращать масочный режим в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, комментируя эпидемическую ситуацию в стране, заявила, что необходимости возвращать масочный режим нет, сообщает «Казинформ».

«Сегодня по республике ситуация не катастрофична. Мы находимся в “зеленой” зоне. Сотни людей проходят лечение в больницах. Наполняемость больницы составляет всего 6%. Из них 4 человека взяты на контроль врачами с заключением о том, что их состояние тяжелое», - сказала Гиният после Международного форума нейрохирургии.

По ее словам, поскольку страна находится в «зеленой» зоне, то «необходимости в таких мерах нет возвращение масочного режима – В.)». Если регионы начнут возвращаться в «желтую» зону, повысится заболеваемость и возникнут «какие-то риски», то министерством будут приняты меры в части санэпидконтроля, уточнила она.

«Сегодня поводов для беспокойства нет, но в будущем мы планируем некоторые мероприятия», - заключила Гиният.

Накануне в кулуарах правительства заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией на заседание межведомственной комиссии вынесут вопросы усиления карантинных мер, «не только по маскам». Как считает Тугжанов, в случае активизации и роста больных в стране могут вернуть масочный режим.

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