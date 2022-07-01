Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

«Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад православной церкви в укрепление единства и согласия в Казахстане, а также остановился на вопросах государственной политики в религиозной сфере. Президент подчеркнул, что Казахстанский Митрополичий округ проводит масштабную работу по развитию межэтнического и межконфессионального диалога, а также продвижению нравственных ценностей», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Он также считает, что участие патриарха Кирилла в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий «придаст новый импульс глобальному межрелигиозному и межцивилизационному диалогу». Главное темой съезда будет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период.

Митрополит Александр в свою очередь заявил о поддержке курса на модернизацию и созидательные реформы.