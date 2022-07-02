Население Казахстана выросло на 100 тысяч человек с начала года

Численность населения Казахстана к 1 июня достигла 19 223 тыс. человек, увеличившись с начала года на 100,2 тыс. или 0,52%, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего за январь-май население выросло в столице – здесь рост достиг 1,82%, в Мангистауской области – 1,25%, Алматы – 1,16%, Шымкенте – по 1,11% и Атырауской области - 0,69%.

Население столицы к 1 июня достигло 1 262,3 тыс. человек, Алматы – 2 048,4 тыс., Шымкента – 1 124,8 тыс.

В первые пять месяцев 2022 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. Это города-миллионники, западные и южные регионы Казахстана. В остальных шести областях – на севере, в центре и на востоке Казахстана – население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,48%, Костанайская область – на 0,22%, Павлодарская и Восточно-Казахстанская область – по 0,15%, Акмолинская и Карагандинская область – по 0,02%.

При этом в одном регионе – Северо-Казахстанской области – отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. Ранее в течение этого года естественная убыль также отмечалась в Костанайской и Павлодарской областях, однако по итогам пяти месяцев в этих регионах фиксируется естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь-май в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в январе-апреле выросло на 0,77% до 11 460,5 тыс. человек, сельское население – всего на 0,16% - до 7 762,1 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,6%, доля сельского населения - 40,4%.