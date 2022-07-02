Официальной причиной назван выход из строя информсистемы
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Узбекистан закрыл границу между Каракалпакстаном и Казахстаном
Иллюстративное фото из открытых источников

Пограничная служба Узбекистана накануне закрыла пункт пропуска на границе Каракалпакстана и Казахстана, сообщил Комитет национальной безопасности в субботу.

«В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном», - говорится в сообщении КНБ.

Кроме того, по той же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакстан» – «Бейнеу», указано в пресс-релизе.

КНБ Казахстана пообещал проинформировать о возобновлении работы погранперехода.

Накануне в Каракалпакстане прошли митинги, участники которых выступили против изменений в Конституцию Узбекистана, фактически отменяющих суверенитет Каракалпакстана. Власти автономной республики в субботу подтвердили столкновения в Нукусе и назвали произошедшее попыткой захвата власти.

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