Узбекистан закрыл границу между Каракалпакстаном и Казахстаном

Официальной причиной назван выход из строя информсистемы
Пограничная служба Узбекистана накануне закрыла пункт пропуска на границе Каракалпакстана и Казахстана, сообщил Комитет национальной безопасности в субботу.
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