158 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Алматы – 88 случаев, в столице – 35, в Атырауской области – 8, в Карагандинской области – 7, в Шымкенте – 6, в Алматинской области – 5, в Акмолинской области – 4, в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской области – 1, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – по одному случаю.

Всего в стране подтверждено 1 307 330 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии, а всего – 89 254.

Летальных случаев ни от КВИ, ни от пневмонии не зафиксировано.

На сегодняшний день лечение получают 1 155 человек (1 106 КВИ+ и 49 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 человек, амбулаторно лечатся – 1 008. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 8 пациентов.