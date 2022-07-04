Власти Узбекистана заявили о гибели 18 человек в Нукусе и более 240 пострадавших

Национальная гвардия и генеральная прокуратура Узбекистана заявили, что в результате протестов в Нукусе 1−2 июля погибло 18 человек, 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Газета.uz» .

149 человек получили первую помощь и отпущены домой. В больницах остаются 94 человека, есть тяжело раненые.

1−2 июля были задержаны 516 человек, ведется следствие, к некоторым из них применены меры административного наказания, они отпущены из-под стражи. Еще 110 человек задержаны в ночь с 3 на 4 июля за нарушение требований комендантского часа.

Власти также сообщили, что с сегодняшнего дня все продуктовые магазины, базары, хлебные предприятия, биржа, банки, организации, больницы и другие объекты социальной сферы полностью восстановили работу, вода, энергия и газ поставляются жителям в обычном режиме.

Между тем законодательная палата олий мажлиса на заседании в понедельник единогласно приняла решение продлить срок всенародного обсуждения поправок в Конституцию до 15 июля, т. е. на 10 дней, и исключила из проекта поправок статьи Конституции, касающиеся суверенного статуса Каракалпакстана – эти статьи будут оставлены без изменений.

Депутаты проголосовали за продление срока обсуждения на 10 дней и исключение из поправок статей о статусе Каракалпакстана единогласно.