Ветреная погода с дождями ожидается в Казахстане

«На погоду большинства регионов Казахстана свое влияние окажет Южный циклон – будет ветрено, пройдут дожди: 5 июля – на востоке, юго-востоке, севере, 6 июля – на северо-западе, в центре республики прогнозируются сильные дожди, с грозами, возможно выпадение града. 7 июля на фоне повышенного атмосферного давления в западных регионах страны ожидается прекращение осадков», - сообщают синоптики.

При этом повышение температуры воздуха ожидается днем на западе от +18+26°С до +23+31°С, на северо-западе, севере от +15+23°С до +20+28°С. Основной температурный фон в Мангистауской области +23+28°С, на юге области +31°С, в центре страны +20+28°С, на юге Карагандинской и Улытауской областей до +33°С, на востоке республики +22+29°С, на юге Восточно-Казахстанской области +33°С. На юге Казахстана температура воздуха понизится от +30+37°С до +25+33°С, на юго-востоке страны будет +28+33°С, в горных районах +23°С.