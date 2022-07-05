В Казахстане проверят законность приема на работу в школы более трех тысяч педагогов

С начала 2022 года на работу были приняты по новой процедуре более трех тысяч педагогов. Процедура была утверждена в ноябре 2021 года и зарегистрирована в министерстве юстиции в декабре.

«Каждый руководитель школы, руководитель отдела образования должен, во-первых, знать этот порядок, во-вторых, соблюдать его. После утверждения нового порядка было принято на работу 3 100 человек. Прием этих 3 100 человек поручаю проверить нашему комитету (комитету по обеспечению качества в сфере образования и науки – В.). Это немного. Были ли проведены конкурсы, насколько правильно и справедливо принимались решения по результатам конкурсов. Это можно проверить очень быстро, дней за 15», – сказал Аймагамбетов.

В случае нарушений процедуры, после проверки будут приняты меры. Министр отметил, что во многих случаях директоры школ не объявляют о вакансиях для педагогов, скрывают их наличие, не передают сведения в соответствующие государственные органы, как следует согласно законодательству. А в сентябре, когда начинается учебный год, раздают имеющиеся часы преподавания уже работающим учителям. К тому же, по словам Аймагамбетова, распределение свободных часов проводится необъективно, иногда они делятся на 4-5 человек, нагрузка на учителей получается неравномерная. Министр подчеркнул, что это незаконно, и за такие нарушения предусмотрена ответственность.