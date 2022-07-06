Работа Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена судом на месяц

Как поясняется, в апреле Ростехнадзору, Росприроднадзору и Росморречфлоту было поручено провести оценку технического состояния опасных производственных объектов АО «КТК-Р» и соблюдения экологических требований при их эксплуатации. Внеплановая выездная проверка была проведена 6 мая.

«По результатам проверки выявлено несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Консорциуму 6 июня выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения до 30 ноября. При этом 6 июня начальником Новороссийского линейного отдела Южного УГМРН Ространснадзора составлен протокол об административном правонарушении. В связи с тем, что вменяемое АО “КТК-Р” нарушение части 4 статьи 14.1.2. КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией) предусматривает в качестве альтернативного наказания административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, данное дело подлежало рассмотрению в суде», - пояснили в консорциуме.

Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, заявив об этом непосредственно в судебном заседании 5 июля. Ходатайство АО «КТК-Р» об отложении рассмотрения дела суд оставил без удовлетворения.

«Постановлением суда от 5 июля требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО “КТК-Р” назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. Каспийский Трубопроводный Консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда», - говорится в сообщении.

При этом решение будет обжаловано, отметили в консорциуме.