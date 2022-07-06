Число новых случаев коронавируса в Казахстане за сутки выросло почти в два раза

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев коронавирусной инфекцией – почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки.

Наибольший прирост приходится на Алматы – 199 случаев. В столице зарегистрировано 59 случаев, в Шымкенте – 29, в Алматинской области – 17, в Карагандинской области – 15, в Атырауской области – 10, в Жамбылской области – 10, в Акмолинской области – 4, в Восточно-Казахстанской области – 3, в Павлодарской области – 3, в Северо-Казахстанской области – 3, в Костанайской области – 2, в Западно-Казахстанской области – 2, в Кызылординской области – 2, в Актюбинской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Не зафиксировано новых случаев только в Мангистауской области.

Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев.

Также, по данным Минздрава, зарегистрировано 7 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 261.

На 6 июля лечение продолжают получать 1 513 человек (1 465 КВИ+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 250 человек. В тяжелом состоянии остаются 12 пациентов.