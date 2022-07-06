В Алматы презентовали макет памятника жертвам январских событий

Группа политиков и общественных деятелей, среди которых Булат Абилов, Рысбек Сарсенбайулы и Балташ Турсунбаев, пришла на площадь Республики в Алматы, чтобы почтить память погибших во время событий декабря 1986 года и января 2022 года.

Булат Абилов призвал переименовать проспект Нурсултана Назарбаева в улицу Қантар. Политик также представил макет памятника жертвам январских событий. На переднем плане памятника – Берик Абишев, который держал флаг на знаменитых фото на площади. За его спиной была растяжка «Қарапайым халықпыз, террорист емеспiз» («Мы не террористы, а простые люди»), которую держали десятки людей вечером 6 января на площади Республики. На макете памятника за спиной Абишева также фигуры детей, погибших во время событий, а на плитах за ними – имена других погибших.

«Это идея нашей партии – макет памятника. Восстановить события, ничего не придумывать. Вот так люди пришли мирно и с таким призывом. Чтобы люди знали. Тут маленькие дети: Айкоркем, например. Берик Абишев – батыр, народный герой по середине. Общая высота – 180 см будет. Плиты будут стоять, возле – фамилии имена и погибших. Нужно вычистить только имена террористов. Но 90% людей убитых – простые люди», - заявил он.

Кроме этого, он сообщил, что будет установлен и памятник жертвам событий декабря 1986 года.

«Понимаем, что власть не хочет и будет игнорировать. Но такой памятник будет стоять. Со стороны Желтоксан тоже хотим сделать памятник истории 1986 года», - сказал Абилов.

По его словам, деньги на установку памятников они соберут сами, но если люди хотят поддержать, то тоже могут вложиться.