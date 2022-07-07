Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режиме – Минэнерго

Экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется в штатном режиме, сообщили в четверг в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

«В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО “КТК-Р” осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении Минэнерго

Напомним, постановлением Приморского районного суда города Новороссийск от 5 июля деятельности АО «КТК-Р» приостановлена на 30 суток. Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, «КТК-Р» обратилось в суд с ходатайством о приостановлении исполнения постановления судьи. Как отметили в министерстве энергетики Казахстана,

консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора.