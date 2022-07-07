Дефицита сахара в Алматы нет, но есть риски роста цен на него, заявил Досаев

Дефицита сахара в Алматы сегодня нет, но в городе растет потребление этого продукта из-за заготовки солений и варенья, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким мегаполиса Ерболат Досаев. По его словам, есть проблема в возможном росте цен. Для этого акимат прорабатывает вопросы выделения квот на ввоз сахара отдельным крупным торговым сетям.

«Каждый раз после выступления министерства торговли у нас почему-то возникал ажиотаж, но в Алматы сахар есть в достаточном объеме. И мы намерены за счет дополнительных вливаний за счет местного бюджета, если будет необходимо, спрос удовлетворить. Наши риски, которые мы оцениваем, – это только вопросы возможного дальнейшего роста цен на сахар, которые связаны с подорожанием цен на сырье и ограничения, которые сегодня есть по импорту из Российской Федерации и Индии. В остальных вещах мы будем сами заниматься», - заявил Досаев.

Он отметил, что для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары по «оборотной схеме» увеличено финансирование на 4 млрд тенге – с 11 млрд до 15 млрд тенге. Закуплено 6,5 тыс. тонн сахара для реализации по фиксированным ценам по договоренности с такими крупными торговыми сетями, как Magnum, Small, Toimart. Кроме того, организованы прямые поставки овощей и фруктов из других регионов – Туркестанская, Алматинская, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Ведутся поставки зерна из запасов «Продкорпорации» для стабилизации цен на хлеб. А на фоне возможного роста цены на сахар, рисков снижения запасов бакалейной продукции, массового экспорта овощной продукции в Россию, в первую очередь прорабатываются вопросы выделения отдельных квот на ввоз сахара крупным торговым сетям города.

«По поводу квоты хочу сказать, к сожалению, в Алматы появилось очень много посредников, поэтому мы предложили, чтобы были отдельные квоты. Например, мы договорились, чтобы с Аксуского сахарного завода поставили 10 тыс. тонн непосредственно сразу в сети. А то у нас получается дополнительная маржа формируется у посредников. Ну а в магазинах у дома, конечно, 15%-ная надбавка. Мы эту административную работу начали – проверки магазинов по их ценам. Работа будет проходить на постоянной основе. Первые результате сообщим по итогам июля», - подчеркнул аким Алматы.

Он также привел пример, что за последние две недели потребление сахара в городе выросло со 120 до 255 тонн в сутки, что связано с «сезоном заготовки, варенья, джемов и так далее». В среднем, по словам Досаева, цена на сахар по Алматы – около 560 тенге за килограмм. А в рамках прямых соглашений по льготному фондированию крупных сетей, в Magnum – цена 445 тенге, на восьми других точках, включая рынки, базары, – от 480 до 530 тенге.

«Мы эту тенденцию хотим сохранить. Мы сейчас дополнительно выделили “Магнуму” почти 3 млрд тенге на 6,5 тыс. тонн сахара, чтобы тоже по фиксированной цене они обеспечивали город», - резюмировал Досаев.