Все казахстанцы, находившиеся на границе с Каракалпакстаном, вернулись на родину – посол Узбекистана

Все казахстанцы, находившиеся на границе с Каракалпакстаном, вернулись на родину, сообщил посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.

«С 3 по 5 число (июля – В.), те граждане Республики Казахстан, которые находились именно в пункте пропуска, мы их всех выпустили, то есть они все вернулись обратно на родину. Там были и женщины. Министерство иностранных дел хорошо отработало и генконсульство Республики Казахстан в городе Самарканде, у нас тесные контакты были, мы все вопросы в оперативном порядке решаем», - сказал Ниязходжаев.

Вместе с тем он не смог сообщить, есть ли среди задержанных в Нукусе граждане Казахстана, ссылаясь на тайну следствия.

«В настоящее время тайна следствия не позволяет информировать о деталях, но среди задержанных есть лица, которые не являются гражданами Узбекистана и находились в столице Каракалпакстана не случайно», - сказал посол.

Как сообщалось 4 июля, всего на границе Казахстана и Каракалпакстана находилось около 80 казахстанцев, однако часть из них вернулась в Нукус.

1 июля пограничная служба Узбекистана закрыла пункт пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) на границе Каракалпакстана и Казахстана после того, как в республике прошли митинги против изменений в Конституцию Узбекистана, фактически отменяющих суверенитет Каракалпакстана. В Нукусе произошли столкновения митингующих с силовиками, погибли, по официальным данным 18 человек, 243 пострадали. По факту событий генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по статье «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя».