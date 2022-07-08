Неустойчивая погода ожидает казахстанцев в выходные

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов неустойчивый характер погоды сохранится практически на всей территории республики. Пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. На юго-западе и юге страны ожидается пыльная буря, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туман», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, основной фон температуры воздуха днем на западе будет +30+38°С, на юго-западе +30+41°С, на северо-западе +22+33°С, на севере, в центре +22+30°С; повышение температуры воздуха ожидается на востоке от +17+25°С до +23+31°С, на юго-востоке от +20+29°С до +23+32°С; на юге страны будет +27+35°С.