Больше 400 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Казахстане продолжает расти число заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране выявлено 416 новых случаев заражения – это самый большой суточный прирост с середины марта.

По данным Минздрава, в Алматы зарегистрировано 119 случаев заражения, в столице – 105, в Алматинской области – 42, в Карагандинской области – 39, в Шымкенте и Жамбылской области – по 29, в Атырауской области – 12, в Северо-Казахстанской области – 7, в Акмолинской области – 6, в Павлодарской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях – по 5, в Мангистауской, Костанайской, Туркестанской и Актюбинской областях – по 3, в Западно-Казахстанской области - 1.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 308 953 случая коронавируса.

Минздрав также сообщил о семи новых случаях коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зарегистрировано.

На 9 июля лечение от КВИ продолжает получать 2 201 человек (2 140 КВИ+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 910 человек. В тяжелом состоянии находится 14 пациентов.