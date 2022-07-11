Смаилов считает целесообразным оставить существующую многоуровневую пенсионную систему

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос, высказался в поддержку действующей в стране многоуровневой пенсионной системы, отметив, что снижение пенсионного возраста приведет к сокращению выплат, сообщает «Казинформ» .

«С 2018 года пенсионный возраст женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев. Данный процесс будет осуществляться поэтапно в течение 10 лет. Унификация пенсионного возраста введена не для экономии бюджетных средств, а для обеспечения соответствующего размера пенсии. Как известно, казахстанцы получают из бюджета базовую и солидарную пенсию. Солидарная пенсия исчисляется, исходя из стажа работы граждан до 1998 года и дохода за последние 3 года. В результате, с каждым годом этот вид выплаты будет уменьшаться, а доля накопительной пенсии будет расти. Поэтому снижение пенсионного возраста приведет к уменьшению объема пенсионных вкладов и резкому сокращению выплат из этой системы», - пояснил Смаилов.

При этом он сообщил, что в стране прорабатываются новые меры повышения эффективности пенсионной системы. В их числе – внесение параметрических изменений в систему пенсионного обеспечения, предусматривающих повышение размера пенсии; сохранение индексации размера солидарной пенсии с превышением уровня инфляции более, чем на 2%; определение новых мер поддержки для женщин, приближающихся к пенсионному возрасту в связи со статусом занятости и продление срока участия в пенсионной системе неработающих женщин с привлечением к социальным проектам; введение условного компонента накоплений для снижения зависимости системы пенсионного обеспечения от демографических трендов и доходов бюджета.

«Данные меры обеспечат адекватный размер пенсионных выплат для всех категорий пенсионеров», - уверен Смаилов.

Он также подчеркнул, что «начиная с 2023 года, введение обязательных пенсионных взносов работодателя будет существенно способствовать увеличению размеров пенсионных выплат в будущем».

«Мировой опыт и наша отечественная практика показали стабильность существующей многоуровневой пенсионной системы с диверсифицированными источниками финансирования. В будущем накопительный компонент станет основным уровнем системы обеспечения пенсионных выплат», - отметил премьер-министр.

Смаилов напомнил, что государство гарантирует сохранность пенсионных взносов с учетом ежегодной инфляции, Национальный банк осуществляет доверительное управление пенсионными активами с 2014 года. За этот же период уровень накопленной инфляции составил 90,68%, а совокупный доход пенсионных активов достиг 104,45%. В результате государственные гарантийные выплаты снизились с 12,8 млрд тенге до 1,4 млрд тенге.

«Учитывая изложенное, считаем целесообразным оставить существующую многоуровневую пенсионную систему», - отметил глава правительства.