В Казахстане внедрили заочную процедуру прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внедрило пилотный проект заочного формата проведения медико-социальной экспертизы, чтобы упростить процедуру установления инвалидности, передает «Казинформ» . Это предусмотрено законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью», который подписан президентом 27 июня.

Как напомнили в министерстве, лицам с инвалидностью при установлении инвалидности, получения пособий и технических средств реабилитации приходилось обращаться в различные инстанции. Сначала – в медицинское учреждение для обследования, далее – с документами в отдел МСЭ для установления инвалидности. После чего заявка на пособие автоматом направляется в госкорпорацию «Правительство для граждан», а для оформления средств реабилитации и получения социальных услуг лицу с инвалидностью необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ местных исполнительных органов.

Чтобы исключить хождение по разным инстанциям и бумажную волокиту, и внедрен пилотный проект заочного проведения медико-социальной экспертизы, чтобы упростить процедуру установления инвалидности путем обращения только в медицинское учреждение. По данным министерства, заочное освидетельствование исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым снижает коррупционные риски; обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ; автоматизирует бизнес-процесс оказания государственных услуг по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью; устраняет административные и бюрократические барьеры.

Пилотный проект запущен во всех 17 регионах. Медико-социальной экспертиза проводится на основании обезличенных медицинских документов.

«В целом планировалось охватить данным комплексным подходом до 20% лиц с инвалидностью от числа освидетельствуемых лиц. По состоянию на 4 июля всего поступило более 26 тыс. заявок по заочному освидетельствованию, что составило 21,4 % от оказанных государственных услуг», - сообщили в Минтруда и соцзащиты населения.