ВОЗ призывает страны вернуться к масочному режиму из-за новой волны COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства по всему миру принять такие меры, как ношение масок и тестирование на фоне новой волны коронавируса, сообщает телеканал Sky News .

От отметил, что многие правительства более богатых стран практически отказались от ограничений на коронавирус после успешного развертывания вакцины, однако пандемия «далека от завершения»: «Новые волны вируса снова демонстрируют, что COVID-19 еще далеко не закончился. Пока вирус давит на нас, мы должны дать отпор. Мы находимся в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».

Гебрейесус сказал, что подварианты штамма «Омикрон» продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей по всему миру.

На фоне увеличения числа случаев передачи COVID-19 и госпитализаций глава ВОЗ призвал правительства «применить проверенные меры, такие как маскировка, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников, - сказал он. - Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности. У нас есть безопасные и эффективные инструменты, которые предотвращают инфекции, госпитализации и смерти. Однако мы не должны принимать их как должное».

Гебрейесус обозначил несколько «взаимосвязанных проблем», с которыми в настоящее время сталкивается глобальный ответ на коронавирус, включая подварианты «Омикрона» и сокращенное тестирование и секвенирование.

«Существует серьезный разрыв в восприятии риска COVID-19 между научными сообществами, политическими лидерами и широкой общественностью. Это двойная задача: сообщить о риске и укрепить доверие сообщества к инструментам здравоохранения и социальным мерам общественного здравоохранения, таким как ношение масок, дистанцирование и вентиляция», - отметил он.

Он призвал правительства также регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 в зависимости от меняющейся ситуации.