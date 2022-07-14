ВОЗ призывает страны вернуться к масочному режиму из-за новой волны COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства по всему миру принять такие меры, как ношение масок и тестирование на фоне новой волны коронавируса, сообщает телеканал Sky News.
От отметил, что многие правительства более богатых стран практически отказались от ограничений на коронавирус после успешного развертывания вакцины, однако пандемия «далека от завершения»: «Новые волны вируса снова демонстрируют, что COVID-19 еще далеко не закончился. Пока вирус давит на нас, мы должны дать отпор. Мы находимся в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».
Гебрейесус сказал, что подварианты штамма «Омикрон» продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей по всему миру.
На фоне увеличения числа случаев передачи COVID-19 и госпитализаций глава ВОЗ призвал правительства «применить проверенные меры, такие как маскировка, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».
«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников, - сказал он. - Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности. У нас есть безопасные и эффективные инструменты, которые предотвращают инфекции, госпитализации и смерти. Однако мы не должны принимать их как должное».
Гебрейесус обозначил несколько «взаимосвязанных проблем», с которыми в настоящее время сталкивается глобальный ответ на коронавирус, включая подварианты «Омикрона» и сокращенное тестирование и секвенирование.
«Существует серьезный разрыв в восприятии риска COVID-19 между научными сообществами, политическими лидерами и широкой общественностью. Это двойная задача: сообщить о риске и укрепить доверие сообщества к инструментам здравоохранения и социальным мерам общественного здравоохранения, таким как ношение масок, дистанцирование и вентиляция», - отметил он.
Он призвал правительства также регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 в зависимости от меняющейся ситуации.