Токаев напомнил правительству о необходимости создать благоприятные условия для релокации 1400 зарубежных компаний из России в Казахстан. Он подчеркнул, что работа правительства над пулом инвестпроектов в обрабатывающей промышленности пока ведется на уровне совещаний и встреч, что нельзя назвать конкретными результатами, констатировал президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства.



«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов. Я поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет», − заявил Токаев.

Он также подчеркнул, что ответственность за исполнение инвестпроектов несут не только работники министерств, но и региональные акимы.

Президент также добавил, что стране важно обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны: «Мы много говорим об этом, даже создали отдельное министерство. Однако, отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживают развитие отрасли – обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации. Подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам допустить нельзя. Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое чревато серьезными последствиями для исполнителей».