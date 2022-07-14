В Казахстане появится первый центр гематологии

Первый центр гематологии появится в Казахстане, сообщает «Казинформ» . Как сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, центр будет расположен в Усть-Каменогорске.

«Мы строим уникальный центр гематологии. Он отвечает всем мировым стандартам. У нас в Казахстане нет центров гематологии вообще. Наши земляки, дети едут в разные страны мира. Цена лечения одного больного составляет от $30 до $60 тыс. Это сложнейшая медицинская процедура», - сообщил Ахметов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, центр будет оснащен молекулярно-генетической лабораторией и лабораторией культивирования стволовых клеток, закуплено спецоборудование, которое на основе анализа крови определяет предрасположенность матери к сложным заболеваниям, которыми могут заболеть дети.

Также Ахметов сообщил, что в прошлом году в регионе был внедрен искусственный интеллект в системе PACS, позволяющий обнаружить рак по снимкам рентгеноскопии, КТ и МРТ. В этом году на сферу здравоохранения выделили 32 млрд тенге.