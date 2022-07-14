Полиция задержала родных погибших во время январских событий, требовавших встречи с Токаевым

Столичная полиция задержала родных погибших во время январских событий, устроивших длительную акцию у Акорды, требуя встречи с президентом, сообщает Радио «Азаттык» .

«Нас всех забрали, везут в Сарыаркинский отдел полиции», - сообщил один из задержанных Бакытжан Шынгысбеков.

По его словам, власти сначала предупредили их о незаконности акции, а затем приступили к задержаниям. Одному из протестующих сегодня понадобилась медицинская помощь, сообщает корреспондент «Азаттыка».

Напомним, что родные погибших в январе приехали в столицу из разных регионов Казахстана и провели у здания Акорды три ночи. Они требовали оправдания погибших, поскольку многие участники мирного протеста признаны следствием «участниками беспорядков» либо «террористами». Помимо родственников погибших, у Акорды также собрались родные подвергшихся пыткам и находящихся под арестом, требуя амнистии убитых, осужденных и задержанных во время январских событий, выплаты компенсаций и реабилитации раненых и жертв пыток.

В среду, 13 июля, представитель администрации президента сообщил, что примет протестующих по одному, однако группа настояла на общей встрече, так как у них «одни и те же проблемы». В прокуратуре ответили, что им нужно 15 дней на рассмотрение.