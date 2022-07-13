В столице родственники погибших во время январских событий требуют встречи с Токаевым

Почти два десятка родственников погибших во время январских событий из разных регионов собрались у здания администрации президента в столице, требуя справедливого расследования дел, выплаты компенсаций и встречи с президентом Касым-Жомарт Токаевым.

«Шесть месяцев мы ждали расследования. Я с 20 января бегаю, в Астану уже пятый раз приехала. Каждый раз приходим, нам дают пустые обещания и все. Приходили в генпрокуратуру, в канцелярию президента. Мы хотим честного и справедливого расследования. Но пошел седьмой месяц, никого не нашли. Требуем теперь Токаева сюда. Чтобы он вышел и ответил на наши вопросы. Никуда не уйдем», - рассказала Власти Арайлым Сагатпаева. Ее сына застрелили 5 января во время митингов в Усть-Каменогорске.

Нигора Закарияева приехала в столицу из Тараза. Ее сын Ержан Байжанов погиб 7 января от выстрела. По ее словам, расследование затягивается, и никто не может объяснить ей обстоятельства, при которых он погиб. Более того, спустя три месяца после гибели сына ему предъявили обвинение по пункту 2 статьи 272 (участие в массовых беспорядках).

«Я не верю в вину сына. Он служил в десантных войсках, мечтал о военной карьере. Более того, в день гибели он пошел на площадь, услышав о том, что солдат убивают. Он хотел остановить людей. Он всегда заботился о военных, когда видел на улице парней, служащих в армии, покупал им мороженое, давал телефон, чтобы они смогли поговорить с мамами. Это мой единственный сын, мой кормилец. Пусть правительство обеспечит меня домом, поможет поправить здоровье, позаботится обо мне», - говорит Закарияева.

Муж Шапагат Кадировы – Акимжан Бектурган был застрелен в Алматы 5 января. Он поехал вместе с двумя коллегами на площадь, чтобы посмотреть на происходящее. Когда они приехали, началась стрельба. Через некоторое время друзья нашли Акимжана мертвым со сквозным ранением.

«Экспертиза выявила в его крови маленький процент алкоголя. Такого быть не может! Он не пил. Уже после я узнала, что у многих погибших выявили алкоголь в крови – у таксистов, прохожих. Значит результаты подделывают. Его смерть расследуют по статье 451 УК РК (превышение власти или должностных полномочий). Подозреваемых пока нет. Некоторым из нас следователи сказали в лицо, что виновных не найдут, потому что государство не выдаст своих. Я требую, чтобы дело закрыли, чтобы на моего мужа не заводили никаких дел и признали только потерпевшим», - заявила Кадирова.

Она также требует увеличения компенсаций по потере кормильца. У нее трое детей, и на каждого из них она получает по 22 тыс. тенге. Помимо этого, Кадирова требует обеспечить их жильем и выплатить материальную компенсацию.

Кайрат Ниязбаев, муж Айгерим Ниязбаевой, умер 5 января на площади Республики в Алматы. По ее словам, он захотел посмотреть на происходящее и получил пулевое ранение в шею. Дело расследуется по статье 99 (убийство).

«Я требую, чтобы Токаев вышел к нам и объяснил, почему дал приказ стрелять. Мы лишились единственного кормильца, у нас трое детей в возрасте двух и пяти лет, а также четырехмесячный младенец, который не увидел отца. Я требую, чтобы нашли виновного в его убийстве и выплатили компенсацию. На 66 тысяч тенге, которые я получаю, невозможно вырастить детей», - говорит Ниязбаева.

Помимо родственников погибших, у Акорды также собрались родные тех людей, которые подверглись пыткам и находятся под арестом. Кожаев Азамат, сын Гульнар Кожаевой, откликнулся на призывы блогеров защищать город 5 января. 24 февраля его задержали, а 26 февраля этапировали в следственный изолятор, где он подвергся пыткам.

«Он вынужден был пойти на на самоубийство. Он себе порезал вены. Пока он не истек кровью, сознание не потерял, только после этого вызвали скорую. Скорая приехала, зашила его, и сотрудники попросили не фиксировать этот вызов. Мы писали заявления. Теперь вообще дело о пытках закрыли», - рассказывает Кожаева.

Женщина требует амнистии убитых, осужденных и задержанных во время январских событий, выплаты компенсаций и реабилитации раненых и жертв пыток.

Приехавшие из разных регионов люди ночуют в столице уже третьи сутки. По их словам, им оказывают поддержку жители столицы и активисты: приносят еду, одеяла и подушки. Сейчас у Акорды находятся 18 человек, но ожидается приезд еще людей из регионов. Вокруг собравшихся дежурят сотрудники полиции и машины скорой помощи.

С конца января родственники арестованных и погибших во время январских событий, а также жертвы пыток, выходят на акции протеста. Они требуют проведения открытого расследования с привлечением международных специалистов и открытых судов.