Жаркая погода без осадков ожидается на юге и западе Казахстана в выходные

16-18 июля на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер, только на юге и западе республики будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

«На погоду большинства регионов Казахстана будет оказывать свое влияние Южный циклон – пройдут дожди, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Отрог Северо-Западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге страны ожидаются пыльные бури», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, днем на западе будет от +30+40°С, на северо-западе +25+40°С, на юго-западе +36+45°С, на юге +33+42°С, на юго-востоке +20+35°С. На севере страны ожидается понижение температуры воздуха до +20+30°С, в центре – до +23+33°С, на востоке – до +16+28°С.