Построить футбольные площадки во всех районах и селах в течение двух лет поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что в Казахстане необходимо обратить внимание на развитие футбола и поручил в течение двух лет построить во всех уголках страны соответствующие детские площадки. Также в ходе заседания национального курултая в пятницу он призвал предпринимателей посмотреть на клубный футбол, как на бизнес.

«Считаю необходимым обратить особое внимание на развитие футбола по всей стране. Большинство областных стадионов следует реконструировать или же приступить к строительству новых футбольных стадионов с привлечением спонсорских средств. В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение», - заявил Токаев.

По его мнению, таким образом в стране можно поднять на новый уровень этот вид спорта, который является массовым и, тем самым, решить проблему лудомании и наркомании среди молодежи.

Кроме того, министерство спорта, федерация футбола, местные исполнительные органы и предприниматели должны в практическом плане приступить к коммерциализации клубного футбола. Как подчеркнул глава государства, клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире.

«Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов», - отметил Токаев.

В целом он выразил надежду, что бизнес способен внести большой вклад в приобщение подрастающего поколения к физической культуре и спорту.