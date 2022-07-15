Большинство из них не соответствуют стандартам
Материально-техническая база перинатальных центров и роддомов устарела давно – Гиният
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Большинство родильных домов и перинатальных центров Казахстана построены в прошлом веке, и их материально-техническая база не соответствует стандартам, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Очень многие наши родильные дома, перинатальные центры построены в прошлом веке, и их материально-техническая база устарела давно. Очень многие болезни тех детей, которые потом выхаживаются, недоношенные дети, которые выхаживаются в этих стационарах, (для них – В.) нет соответствующего (оборудования – В.), нет условий, и, конечно, он не соответствует международным стандартам», - заявила Гиният.

Она отметила, что по поручению президента правительством «теперь будет запланировано строительство новых перинатальных центров и проведение капитальных ремонтов во всех роддомах».

Министр также добавила, что за последние десять лет показатель младенческой смертности в Казахстане нестабильный: резкий рост произошел в 2014, 2015 и в 2019 годах.

«Рост именно связан с состоянием здоровья матерей, так как младенческая смертность – это смертность до года. В основном дети погибают от перинатальных причин. Это значит, что дети рождаются с определенными болезнями», - объяснила причины Гиният.

В целом же, по ее данным, за первое полугодие 2022 года в Казахстане наблюдается снижение общей смертности на 10%.

Накануне в ходе расширенного заседания правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке снижать младенческую и материнскую смертность, показатели которых выросли. По его словам, он поручил проверить состояние перинатальной службы, чтобы по его заключению, принять соответствующие меры, «но вся работа остановилась на уровне аудита». Президент констатировал, что большинство современных родильных домов не соответствуют международным стандартам, поэтому необходимо принимать срочные меры и решать эту проблему.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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