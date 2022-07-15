Мининдустрии и инфраструктурного развития обещает открыть большую часть дорог-долгостроев к концу года

Проезд по большей части дорог-долгостроев станет возможным к концу года, обещают в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Подрядчикам поручено нарастить темпы работы и привлекать ежедневно больше техники и людей.

В ходе рабочей поездки в Абайскую область вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов проинспектировал ход строительных работ на дорогах республиканского значения Калбатау – Майкапшагай и Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск.

«На прошлой неделе начались работы по укладке асфальта на трассе Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск. В результате проведенной работы и принятых мер удалось возобновить дорожно-строительные работы и мобилизовать ресурсы для строительно-монтажных работ. Таким образом, поручил продолжать наращивать темпы строительства и увеличивать на дорожном объекте количество спецтехники и дорожных рабочих», - отметил Идырысов.

Общая протяженность трассы, которая пролегает через Восточно-Казахстанскую, Абайскую и Жетысускую области, составляет 768 км и состоит из 16 участков. Работы по устройству скотопрогонов и водопропускных труб завершены на 81%, а по устройству мостов – на 63%.

Кроме того, вице-министр провел расширенное рабочее совещание с руководителями и сотрудниками подрядных организаций. По данным пресс-службы министерства, на совещании подрядным организациям было поручено нарастить темпы и ежедневно увеличивать количество как спецтехники, так и персонала, чтобы «до конца года обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части всех трасс, которые на сегодняшний день являются долгостроями». Кроме того, будет сокращено количество объездных дорог.

«Над каждым долгостроем, который осложняет транспортную ситуацию на дорогах республиканского значения, ведем точечную работу», - заверил глава «КазАвтоЖола» Мейрхат Касымбаев.

Он сообщил, что проблемные дорожные объекты «охвачены полным комплексом работ». К примеру, возобновлены строительные работы на трассах Караганда – Балхаш, Калбатау – Майкапшагай, Атырау – Астрахань, Казталовка – Жанибек – гр.РФ, Унеге – Бейсен – Сайхин.

В целом, по данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, по стране строительными работами охвачено 95 участков дорог республиканского значения.