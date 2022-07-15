215 млрд тенге потребуется на реализацию нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»

Для реализации нового национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» предварительно потребуется 215 млрд тенге. В рамках же нацпроекта «Комфортная школа» в 2023-2025 годы в стране построят 588 объектов, сообщил в пятницу в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Предварительная потребность на реализацию нацпроекта “Модернизация сельского здравоохранения” составляет порядка 215 млрд. тенге. При этом объем расходов на реализацию данных мероприятий будет дополнительно проработан в рамках формирования трансфертов общего характера и республиканского бюджета на 2023-2025 годы», - сообщил Жамаубаев.

Он также добавил, что для решения дефицита ученических мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа» планируется с 2023 по 2025 годы построить 588 полнокомплектных школ. Глава Минфина уточнил, что расчет стоимости объектов строительства определен согласно новому техническому заданию и расходам на одно ученическое место.