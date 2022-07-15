В рамках нацпроекта «Комфортная школа» будет построено 588 объектов
215 млрд тенге потребуется на реализацию нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Для реализации нового национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» предварительно потребуется 215 млрд тенге. В рамках же нацпроекта «Комфортная школа» в 2023-2025 годы в стране построят 588 объектов, сообщил в пятницу в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Предварительная потребность на реализацию нацпроекта “Модернизация сельского здравоохранения” составляет порядка 215 млрд. тенге. При этом объем расходов на реализацию данных мероприятий будет дополнительно проработан в рамках формирования трансфертов общего характера и республиканского бюджета на 2023-2025 годы», - сообщил Жамаубаев.

Он также добавил, что для решения дефицита ученических мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа» планируется с 2023 по 2025 годы построить 588 полнокомплектных школ. Глава Минфина уточнил, что расчет стоимости объектов строительства определен согласно новому техническому заданию и расходам на одно ученическое место.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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