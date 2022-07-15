Для строительства дорог в Казахстане будут привлекать компании, имеющие собственную технику – Жамаубаев

К строительству дорог в Казахстане в будущем будут привлекать только те компании, которые имеют в наличии собственную строительную технику. Об этом в пятницу в ходе заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«В целях отбора подрядчиков, имеющих необходимые материальные ресурсы, достаточных для выполнения строительных работ, предлагается установить обязательное требование о наличии собственной строительной техники. Для этого планируется создать единую базу специализированной техники, которая даст возможность осуществлять автоматическую проверку на предмет их наличия», - сообщил Жамаубаев.

По его мнению, данные меры позволят отсеивать подрядчиков, не имеющих собственной базовой техники для выполнения строительных работ. Кроме того, для ограничения неправомерной передачи строительных работ в субподряд в государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора правительство планирует предусмотреть возможность расторжения договора о закупках в случаях передачи субподрядчикам превышающего предельных объемов работ, а также при привлечении несогласованных с заказчиком субподрядчиков.