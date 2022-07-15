Комплексный план по развитию сахарной отрасли разработают в Казахстане

Министерство сельского хозяйства разработает комплексный план по развитию сахарной отрасли, который будет предусматривать расширение посевных площадей сахарной свеклы. Об этом в пятницу в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев.

«В целях обеспечения страны сахаром будет разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли, предусматривающий увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель, внедрения водосберегающих технологий полива, развития семеноводства, а также технического и технологического перевооружения существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительства и модернизации сахарных заводов», - сообщил Карашукеев.

Соответственно, отметил он, будут усилены меры государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли. Также МСХ обещает принять меры по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца.

В свою очередь заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что совместно с Минсельхозом разработают единую информационную систему формирования баланса ключевых товаров.

«Мною будет взята на контроль работа по разработке программы продовольственной безопасности. В ней будут пересмотрены подходы по субсидированию и предоставлению других мер поддержки отрасли в части закрепления встречных обязательств производителей по насыщению внутреннего рынка. Упор будет сделан на скорейшее возникновение конкретных и продуктивных производителей. Особое внимание будет уделено формированию самодостаточной отросли производства и переработки сахарной свеклы и сахара», - подчеркнул Султанов.