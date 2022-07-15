Агентство QazInnovations и технопарк Astana Hub объединят в парк инновационных технологий

В рамках работы по реформированию холдинга «Зерде» в Казахстане планируется объединить агентство QazInnovations» и технопарк Astana Hub в одну организацию – парк инновационных технологий. А «Национальные информационные технологии» – передать в ведение министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщил в пятницу в ходе заседания правительства глава министерства Багдат Мусин.

«Работа по реформированию группы “Зерде” стартовала в начале года. Одна из них – функция системного интегратора была возложена на “Центр поддержки цифрового правительства”. В целях создания единой экосистемы развития инноваций рекомендуется оптимизировать ее путем объединения агентства QazInnovations и технопарка Astana Hub в одну организацию – парк инновационных технологий», - сообщил Мусин.

Кроме того, отметил он, рекомендуется передать ЗАО «Национальные информационные технологии» непосредственно министерству цифрового развития и ликвидировать холдинг «Зерде».

«В ходе этого процесса соответствующие материалы о реализации проектов холдинга будут рассмотрены и проанализированы компетентными органами», - подчеркнул министр.

Таким образом, считает глава Минцифрового развития, получится добиться положительных результатов, среди которых экономия ежегодных административных расходов, устранение ненужных уровней управления и уточнение обязанностей.