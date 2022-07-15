Информационные системы Минздрава приведут в порядок к 2023 году

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности взяло на себя переход на новую электронную архитектуру электронного здравоохранения. Как сообщил в пятницу в ходе заседания правительства глава ведомства Багдат Мусин, интеграцию систем Минздрава планируется завершить в 2023 году.

«Начата работа по переходу на новую электронную архитектуру электронного здравоохранения. Для граждан это позволяет создать национальный паспорт здоровья. Предоставляет подробную информацию о враче и пациенте. Основной задачей является интеграция информационных систем организаций, подведомственных министерству здравоохранения», - объяснил Мусин.

При этом, подчеркнул он, все информационные системы в этой сфере рекомендуется интегрировать в «Республиканский центр электронного здравоохранения» Минздрава и подчинить его министерству цифрового развития.

«Министерство возьмет на себя техническую реализацию этого проекта и добавит восемь модулей в 2022 году и четыре модуля в 2023 году», - сообщил глава ведомства.