Минкультуры не запрещало показ «Базза Лайтера», но дало рекомендации прокатчику — Абаев

Накануне министр культуры и спорта Даурен Абаев написал в соцсетях, что в Казахстане не выйдет в прокат мультфильм «Базз Лайтер» студии «Дисней». Спустя сутки он написал пост в Facebook , в котором попытался более подробно объяснить произошедшее. По его словам, министерство не запрещало показ анимационного фильма «Базз Лайтер» в Казахстане, но прокатчику были даны «определенные рекомендации».

«Цензура в нашей стране запрещена. Поэтому министерство не запрещало показ анимационного фильма «Базз Лайтер» в Казахстане. Мой пост такой формулировки не содержит. Мной было сказано, что прокат данной картины в стране осуществляться не будет. Далее СМИ и ряд блогеров сами сделали собственные выводы. В этой связи необходимо отметить ряд нюансов», — так начал свое сообщение министр культуры и спорта.

Он написал, что заявления ряда медийных лиц о том, что в Казахстане против показа мультфильма выступал лишь продюсер Нуртас Адамбай яляются манипуляцией и напомнил, что в сети была запущена петиция с требованием запретить мультфильм в Казахстане, собравшая 35 тыс. подписей, тогда как против высказались лишь 4 тысячи человек. Абаев пишет, что сразу в нескольких регионах были поданы заявки на проведение митингов, а в адрес министерства поступали многочисленные обращения граждан. «Не учитывать данные настроения значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны. Ведь именно для этого и создавались инструменты открытого правительства», — пишет министр.

Анализ обращений, проведенный министерством, показал, что «возмущение граждан вызывает не столь сам факт поцелуя однополой пары, который многие называют «неявным», «невинным», «длящимся несколько секунд». Гораздо большее возмущение у граждан вызывает сам факт присутствия в фильме фабулы однополой любви, скрепленной семейными узами и потомством, как жизненной нормы».

Абаев сообщил, что «были проведены неоднократные консультации с официальным прокатчиком кинокартины на территории Республики Казахстан. Были даны определенные рекомендации. Запрета на показ не было. Однако прокат фильмов – это бизнес. И бизнес всегда учитывает риски, в том числе трудно прогнозируемые последствия. В совокупности всех вышеназванных факторов было принято решение не запускать фильм в прокат».

Стоит отметить, что министерство культуры и спорта выдает компаниям прокатное удостоверение на каждый фильм и их работа находится в прямой зависимости от госоргана. Напоминаем, что еще в марте этого года Абаев обещал помощь казахстанским дистрибьюторам в работе с крупными международными киностудиями, которые уходили с рынка России.

Кроме того, сегодня была запущена петиция за возврат в прокат мультфильма «Базз Лайтер» и за отставку министра культуры и спорта Даурена Абаева. На данный момент ее поддержали более 7300 человек, против выступили 3800.

Министр не прокомментировал эту петицию и не уточнил, прислушается ли его ведомство к данному обращению.