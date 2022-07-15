Температура воздуха в городе тем временем поднялась до 35 градусов
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​Жители Балхаша третий день остаются без воды из-за поврежденной электросети
фото пользователя varandej платформы livejournal.ru

Дария Зулфухаркызы, Власть

Жители города Балхаш Карагандинской области жалуются на отсутствие воды в течение трех суток. Местные власти сообщили, что причиной стал сильный ветер, повредивший электросети, от которых зависит работа водопроводные насосы. Это спровоцировало крупную аварию в магистральных водопроводных сетях, сообщает «31 канал».

До прекращения подачи воды жители на протяжении десяти дней сталкивались с ее перебоями. Как сообщает телеканал, более 80% водопроводных сетей в Балхаше находятся в аварийном состоянии.

Питьевая вода также используется для поливной системы частного сектора, что увеличивает ее расход. Для решения этой проблемы был разработан проект строительства поливной системы. Однако городской бюджет не может осилить его финансирование.

Как рассказали в компании «Балхаш-су», для улучшения качества питьевой воды и ее бесперебойной подачи за три года заменят около 120 км водопроводных сетей города.

В пресс-службе акимата Балхаша Власти не смогли ответить на вопрос, когда будет возобновлена подача воды жителям, переадресовав вопрос в отдел ЖКХ. Однако и здесь не назвали конкретной даты.

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