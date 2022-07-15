Суд в Шымкенте приговорил троих активистов к реальным срокам по делу о январских событиях

В пятницу Аль-Фарабийский районный суд Шымкента приговорил к реальным срокам трех гражданских активистов, обвиняемых по делу о январских событиях. Жанмурат Аштаев получил три года и один месяц лишения свободы, Кайрат Султанбек − три с половиной года, а Лаззат Досмамбетова − три года и семь месяцев, передает «Радио Азаттык».

Суд приступил к рассмотрению дела трех активистов 13 июля. Прокурор Кундыз Каратаева сообщила, что Султанбек и Досмамбетова «в ночь на 5 января пришли в администрацию города и приняли участие в массовых беспорядках, призывали людей, кричали «Шал, кет!», «Сформируем парламентскую республику!» и провоцировали людей. Аштаев, по ее данным, также «участвовал в массовых беспорядках и призывал к ним».

Судья районного суда Еркебулан Толешов приговорил активистов к запрошенному прокурором наказанию. Родственники и сторонники подсудимых, пришедшие выслушать приговор, не согласились с решением суда и скандировали "Позор!" в здании суда.

48-летний Кайрат Султанбек был задержан 7 января, через день были задержаны 51-летняя Лаззат Досмамбетова и 44-летний Жанмурат Аштаев. С тех пор они были под стражей в следственном изоляторе ИЧ 167/11 Шымкента и суд не удовлетворил ходатайства об освобождении под залог или переводе под домашний арест. Активисты связывают это дело со своей политической деятельностью.