Месяц назад МВД запустило акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Почти 1300 единиц оружия сдали казахстанцы в территориальные органы полиции
фото с сайта polisia.kz

1272 единицы оружия сдали казахстанцы в территориальные органы МВД за время действия акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Казинформ.

«За месяц проведения акции в полицию добровольно сдано 1272 единицы огнестрельного оружия. Прием предметов вооружения производится в каждом территориальном органе полиции», − пояснила представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

За добровольную сдачу каждой единицы вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП, в зависимости от его состояния.

Как сообщали в МВД в начале июля, правоохранительные органы Казахстана продолжают разыскивать оружие, похищенное во время январских событий. В ходе массовых беспорядков из оружейных магазинов и административных зданий органов правопорядка было похищено более 2 900 единиц оружия, а также более 63 180 боеприпасов. На руках у преступников, по данным МВД, остается более 2 тыс. единиц вооружения.

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