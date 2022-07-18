До 32 выросло число уголовных дел по актам терроризма после январских событий – Генпрокуратура

Специальные прокуроры расследуют 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 – по актам терроризма после январских событий, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд», - сказал Килымжанов.

В общей сложности, по его словам, сегодня в восьми регионах страны проведено более 30 тысяч следственных действий, назначено свыше четырех тысяч судебных экспертиз, под стражей содержатся 349 подозреваемых.

«Всего по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - привел данные замначальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры.

В свою очередь, заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев сообщил, что в производстве следователей органов внутренних дел находится 381 уголовное дело, по которому под стражей содержатся 10 лиц.

«Такое количество дел объясняется тем, что по большинству уголовных дел уже приняты окончательные процессуальные решения», - пояснил он.

В частности, на данный момент с обвинительным актом направлены в суд 359 дел в отношении 589 подозреваемых. Большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков, незаконное хранение оружия, их хищение, угоны транспортных средств, грабежи и хулиганства. Он добавил, что приговорами суда осуждены 460 граждан, из которых 371 – к лишению свободы, четверо – к общественным работам, пятеро – к штрафам, 80 – к лишению свободы «за совершение тяжких и особо тяжких преступлений». Кроме того, 13 человек освобождены от уголовной ответственности, так как возместили ущерб. Вместе с тем, по данным МВД, на рассмотрении судов остаются еще 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых.

Напомним, 30 июня в ходе брифинга в СЦК Килымжанов сообщал, что в производстве специальных прокуроров находится 58 уголовных дел по массовым беспорядкам и восемь по актам терроризма. Подозреваемыми по этим делам признаны более тысячи человек.