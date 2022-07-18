Причина - введение эксплуатационных ограничений в аэропорту города
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FlyArystan отменяет рейсы в Уральск
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ FLYARYSTAN

С 1 августа этого года казахстанский лоукостер FlyArystan отменяет рейсы в Уральск и обратно. Причиной стало то, что аэропорт ввел ограничения нагрузок на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона.

«В связи с введением эксплуатационных ограничений в аэропорту г. Уральск с 1 августа 2022г., FlyArystan вынуждена отменить рейсы в/из Уральска на внутренних маршрутах. Данные изменения обусловлены обращением аэропорта г. Уральск ограничить по массе и интенсивности взлет-посадку в целях обеспечения соблюдения требований к нагрузкам на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта», - говорится в заявлении авиакомпании.

FlyArystan обещает оказать поддержку пассажирам в бесплатном перенаправлении на другие доступные внутренние рейсы или полном возврате средств.

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