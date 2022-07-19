Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане почти не изменился

В Алматы зарегистрировано 589 случаев, в столице – 502, в Алматинской области – 69, в Жамбылской области – 51, в Жетысуской области – 43, в Карагандинской области – 40, в Атырауской области – 32, в Шымкенте – 31, в Акмолинской области – 24, в Кызылординской и Улытауской областях – по 13, в Павлодарской области – 11, в Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях – по 6, в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях – по 5, в Актюбинской области – 4, в Костанайской, Абайской и Северо-Казахстанской областях – по 2.

Всего в стране подтверждено 1 319 494 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 664 человека.

Также, по данным Минздрава, за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов также не было.

На 19 июля лечение от КВИ продолжает получать 9 737 человек (9 633 КВИ+ и 104 КВИ-), из них в стационарах находятся 962 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 8 775 человек. В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.